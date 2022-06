Khách bay tăng kỷ lục, chậm chuyến cũng tăng theo

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam đề nghị chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không. Theo số liệu từ Cục Hàng không, từ 19/5 - 18/6, các hãng hàng không đã khai thác 30.808 chuyến bay, tăng 528,7% so với cùng kỳ và tăng 18 % so với tháng trước.

Tuy vậy, số chuyến bay bị chậm chuyến cũng tăng vọt. Cụ thể, trong tháng 6/2022 đã có 5.602 chuyến, chiếm 18,2%. Tỷ lệ này tăng hơn 15,9% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước đó. Nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do: Máy bay về muộn (chiếm tới 13,4% trong số 18,2%), hãng hàng không (chiếm 2,5%), trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (chiếm 1%); thời tiết, quản lý, điều hành bay và lý do khác.

Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý.