Khách bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh trong ngày thứ hai nghỉ Tết

Khung giờ cao điểm nhất tại ga đi quốc nội là từ 6h00-7h00 với 23 chuyến bay, trong đó, sảnh A có 12 chuyến bay với hơn 2.000 khách, sảnh B 11 chuyến bay với hơn 2.300 khách.

Hiện tại 2 khu vực sảnh A và B ga quốc nội đều đông khách. Tuy nhiên hành khách xếp hàng di chuyển vào các khu vực làm thủ tục trật tự. Khu vực an ninh soi chiếu sảnh A mở 17 máy soi, sảnh B mở 11 máy soi kiểm tra an ninh. Khách đông nhưng vẫn trật tự xếp hàng không bị ùn tắc tại các khu vực kiểm tra an ninh.