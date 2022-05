Khách bay quốc tế tăng rất mạnh

Cụ thể, trong tháng 4, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng 30.000 chuyến bay, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 12.000 chuyến bay quá cảnh, tăng 25% so với tháng 4/2021. Cùng giai đoạn, các sân bay trên cả nước đã đón 6,6 triệu lượt khách, giảm 14,3% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế có 232.000 lượt, tăng 502% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách nội địa đạt 6,4 triệu khách trong tháng 4, giảm 16,9% so với cùng kỳ 2021. Tính riêng các hãng hàng không Việt trong tháng 4 đã vận chuyển 3,28 triệu lượt khách, trong đó có 80.000 lượt khách quốc tế và 3,2 triệu lượt khách nội địa.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách quốc tế sử dụng các hãng hàng không Việt Nam cũng tăng mạnh 214,7% trong khi hành khách nội địa giảm nhẹ ở mức 18,2%.