Khắc Hưng được Mỹ Tâm khen đẹp trai, khuyên đừng tự ti

Nhạc sĩ Khắc Hưng vừa có buổi giới thiệu album Người lạ trong mơ, MV Những đêm mùa hè tự thể hiện. Mỹ Tâm không thể từ chối dự họp báo vì đàn em thân thiết chưa từng "nhờ vả" nhiều năm qua. Cô hết lòng ủng hộ vì biết Khắc Hưng yêu ca hát, tôn thờ âm nhạc và luôn muốn tự bộc bạch tâm tư trong các tác phẩm.

Album Người lạ trong mơ gồm 10 bài hát do Khắc Hưng sáng tác và thể hiện: Down to earth, Người lạ trong mơ, Into the groove, Free your mind, Lên mặt trăng, Slower, Những đêm mùa hè, Phiên bản giới hạn và Anh đang về. Anh từng sáng tác 10 nhạc phẩm cho album cá nhân nhưng bỏ hết vì thấy buồn, đổi 10 bài tươi sáng và thư giãn hơn.