Khả Như đang hẹn hò với cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh?

Ngày đầu năm, cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh - diễn viên Đăng Khoa đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip thơm má mỹ nhân làng hài Khả Như.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi công khai thể hiện tình cảm. Nhưng khi được hỏi, Võ Đăng Khoa lại nửa đùa nửa thật: "Khả Như một người crush không bao giờ kết thúc của Khoa" khiến dân tình bán tín bán nghi.