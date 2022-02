Khả Ngân và 'người tình màn ảnh' Thanh Sơn vướng tình huống trớ trêu

Đáng chú ý, Khả Ngân có dịp hội ngộ cùng “người tình màn ảnh” Thanh Sơn tại sân khấu của chương trình. Cả hai vướng phải tình huống trớ trêu khi góp mặt trong một tiểu phẩm bất chợt cùng Bình An và Huyền Trang Mù Tạt. Do tình tứ bên gái lạ nên Thanh Sơn bị “bạn gái” Khả Ngân ghen tuông và “hạch sách”. Tuy nhiên, anh nhanh chóng giải thích, cho rằng Huyền Trang chỉ là một người bạn bình thường.

Sau tiểu phẩm, Khả Ngân cũng có dịp kể về quá trình đóng phim 11 tháng 5 ngày, tác phẩm từng “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình. Cô tâm sự với hai MC: “Lần đầu tôi ra Bắc đóng phim và may mắn được làm việc với một ê-kíp tốt. Ai cũng yêu thương và chăm sóc tôi, giúp tôi vượt qua nhiều sóng gió. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Ngoài ra, khách mời cũng có dịp trở về miền ký ức tươi đẹp với những món đồ kỷ niệm được MC Nguyên Khang giới thiệu. Trong khi Bình An bồi hồi về chiếc huy chương thể thao giành được thời đại học, thì Khả Ngân xúc động nhớ đến một thời thơ ấu được hai người bà chăm nom tận tình. Về phía NSƯT Thanh Quý, bà không kiềm được xúc động khi có cơ hội nhìn lại chân dung của chính mình năm 16 tuổi…

Các nghệ sĩ và khách mời tham gia chương trình.

Cuối chương trình, MC Nguyên Khang cùng Huyền Trang có dịp lắng nghe tâm tư cũng như lời cầu nguyện của các khách mời. Họ hy vọng một năm mới bình an với nhiều may mắn sẽ đến sau những tháng ngày u ám vì dịch bệnh. Đặc biệt, các nghệ sĩ mong rằng người người nhà nhà được sum vầy, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đ.N