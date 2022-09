Khả Ngân: 'Tôi trân trọng danh xưng hot girl'

Kết thúc phim 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân không vội nhận những dự án nghệ thuật mới. Cô cần thời gian để xả vai, cần những ngày tĩnh lặng cho riêng mình sau một chuỗi ngày làm việc cật lực.

11 tháng 5 ngày không phải bộ phim truyền hình đầu tiên Ngân ẵm vai chính. Năm 2018, Ngân vào vai bác sĩ Hoài Phương trong Hậu duệ mặt trời bản Việt.

Phim không tạo dư âm tốt như kỳ vọng vì nhiều lý do khác nhau. Khả Ngân bị mang ra cân đo với Song Hye Kyo. Sau một hồi so sánh, nhiều người chợt nhận ra Khả Ngân trẻ hơn Song Hye Kyo tới 10 tuổi khi tham gia Hậu duệ mặt trời. Nhưng phát hiện đó chẳng cứu vãn nổi số phận bộ phim bản Việt. Nó nhanh chóng trôi vào quên lãng, vai bác sĩ Hoài Phương do Khả Ngân đóng cũng chìm theo.

Nhưng Khả Ngân không thôi hy vọng và cơ hội lại đến. Vai Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày đưa nữ diễn viên sinh năm 1997 bước sang trang mới.

Phim lên sóng vài tập đã thu được hiệu ứng tích cực. Phim kết thúc, tên tuổi của người thủ vai Tuệ Nhi trở nên thân thương với khán giả mê phim truyền hình.