Khả Ngân '11 tháng 5 ngày' xinh đẹp, nữ tính ở tuổi 24

Không chỉ gây ấn tượng với vai diễn nhiều màu sắc, cặp đôi Khả Ngân và Thanh Sơn còn khiến khán giả phát cuồng vì quá đẹp đôi.

Hậu trường tình cảm của Thanh Sơn - Khả Ngân

Là diễn viên miền Nam ra Bắc đóng phim, Khả Ngân nhận được sự giúp đỡ lớn của các diễn viên, trong đó Thanh Sơn là người bên cạnh nữ diễn viên nhiều nhất: "Người chăm sóc tôi nhiều là anh Sơn, lúc nào cũng nhường tôi và tới cảnh của hai anh em thì để tôi được tự do diễn, sau đó anh sẽ diễn theo tôi. Điều đó làm tôi cảm động. Nó cho thấy anh Sơn rất hiểu và biết tôi hay suy nghĩ nhiều nên luôn ưu tiên tôi", Khả Ngân nói.

Xuất hiện trên truyền hình hay trên mạng xã hội, hai diễn viên không ngại ngần công khai những hình ảnh vô cùng thân thiết, khiến người hâm mộ phải nhiệt tình "đẩy thuyền".