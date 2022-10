Khả năng xuất hiện 2 xoáy thuận nhiệt đới trong tháng 10

Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 25%; khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 20 - 50%; riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tháng 10, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 10, mực nước trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ xuống dần. Dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, riêng lưu vực sông Gâm và sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ 5 - 40%, thiếu hụt nhiều tại khu vực hồ Hòa Bình; trên sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang lớn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 - 20%; trên sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà xấp xỉ trung bình nhiều năm; trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10 - 20%.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022, tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất tại trạm Tà Lài có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%.