Khả năng được tại ngoại của bà Phương Hằng ra sao khi Bình Dương đề nghị TPHCM nhập vụ án?

Luật sư khẳng định, việc Viện KSND tỉnh Bình Dương yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để nhập vụ án, nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng cũng không ảnh hưởng đến việc áp dụng các biện pháp bảo lĩnh.

Nên sáp nhập vụ án

Còn luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích, việc nhập vụ án hình sự sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng.

Luật sư Cường cho biết, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về nhập vụ án hình sự như sau: Nhập vụ án hình sự là việc tiến hành điều tra trong cùng một vụ án những trường hợp bị can phạm nhiều tội, bị can phạm tội nhiều lần, nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có...