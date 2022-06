Keysight: Công nghệ điện toán lượng tử sẽ tạo ra nhiều đột phá

Cùng với đó, trong lĩnh vực an ninh mạng, 1 máy tính lượng tử mạnh có thể phá vỡ tất cả các loại giao thức mã hóa hiện tại đang ứng dụng hiệu ứng số lớn. Hiện không có máy tính hay thuật toán nào có thể làm được việc này trong khoảng thời gian hợp lý. Như vậy, chúng ta có cơ hội phát triển các loại mã hóa mới để giữ an toàn thông tin vì 1 thách thức rất lớn chúng ta đang phải đối mặt là tạo ra các giao thức an ninh bảo mật cả với máy tính kiểu cũ và máy tính lượng tử.

“Khả năng xử lý dữ liệu lớn của máy tính lượng tử là 1 điểm mạnh, có thể gây tác động tới quyền riêng tư cá nhân”, bà Elizabeth Ruetsch lưu ý thêm.

Từ nhỏ lẻ sang ứng dụng rộng rãi

Cũng theo bà Elizabeth Ruetsch, độ nhạy cảm cao độc nhất của các hệ thống lượng tử với tác động từ môi trường xung quanh mang lại cho các hệ thống này năng lực tính toán mạnh mẽ; song đồng thời cũng khiến việc kiểm soát chính xác các hệ thống này gặp nhiều khó khăn. Do đó, các máy tính lượng tử vẫn còn rất nhỏ bé và các phép tính do những hệ thống này thực hiện còn thiếu chính xác.

Để đưa máy tính lượng tử hiện trạng nhỏ lẻ sang ứng dụng rộng rãi, chuyên gia Keysight cho rằng cần cách ly tốt hơn các hệ thống lượng tử khỏi môi trường của chúng cũng như tìm cách kiểm soát chúng chính xác hơn. Chúng ta cần giảm số lượng lỗi trong các phép tính lượng tử, sau đó mở rộng hệ thống lên hàng trăm triệu qubit.