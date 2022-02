Kêu gọi kiều bào tại Ukraina chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina và lưu ý bà con một số vấn đề.

Bà con cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương.

An ninh, trật tự, giao thông tại một số thành phố có thể bất ổn, vì vậy, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam đề nghị bà con cân nhắc ở yên tại chỗ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn an toàn. Nếu phải di chuyển, đề nghị kiểm tra kỹ hành trang, phương tiện, xăng xe và giấy tờ cá nhân để việc di chuyển được thuận lợi, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.