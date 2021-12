Kêu gọi đầu tư dự án ảo, "nữ quái" lừa hơn 2,6 tỷ đồng của 70 người

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thân Thị Yến Hằng Nga (SN 1972) trú ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi “Lừa dảo chiếm đoạt tài sản”.