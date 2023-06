Kết thúc trạng thái an ninh tăng cường tại các sân bay Tây Nguyên

Căn cứ theo tình hình cập nhật do Bộ Công an công bố về vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Hàng không Việt Nam thông báo chấm dứt việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 đối với các sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương.