Kết thúc bi thảm của hoàng hậu cuối cùng của nước Nga

Your browser does not support the audio element.

Alexandra Feodorovna sinh năm 1872 tại Darmstadt, Đức, là con gái của Louis IV, Đại công tước xứ Hesse & Rhine và công chúa Alice, con gái của nữ hoàng Anh Victoria. Khi Alexandra 6 tuổi, mẹ và chị gái cô qua đời vì bệnh bạch hầu và sau đó, Alexandra thường xuyên sống ở Anh với bà ngoại là Nữ hoàng Victoria. Alexandra được bà gọi là Alix. Cô bé có nhan sắc rất xinh đẹp và được bà ngoại vô cùng cưng chiều.

Năm 1884, Alexandra gặp Nicholas, người sau đó trở thành sa hoàng nước Nga, trong đám cưới của em gái Elizabeth. Nicholas phải lòng Alexandra một cách nhanh chóng mặc dù cả hai gia đình đều phản đối. Đặc biệt, bố của Nicholas, sa hoàng Aleksandr III vốn không thích người Đức nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn đính hôn vào năm 1894.

Sa hoàng Aleksandr III băng hà vào ngày 1/11/1894 ở tuổi 49 và Nicholas II trở thành tân hoàng đế của Nga. Nicholas II và Alexandra tổ chức hôn lễ xa hoa tại nhà thờ lớn của cung điện mùa đông ở Saint Petersburg vào ngày 26 tháng 11 năm 1894, trùng ngày với ngày sinh nhật của mẹ sa hoàng Nicholas II, bấy giờ là hoàng thái hậu Maria Feodorovna.