Kết quả xổ số hôm nay, 14-9: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Nam Định

Kết quả xổ số hôm nay, 14-9, được các Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Nam Định... công bố. Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là 011517. Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 603390. Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước có giải đặc biệt là 133742. Kết quả xổ số giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang thuộc về vé có dãy số 190079. Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông (chờ cập nhật) Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Nam Định (chờ cập nhật) Kết quả xổ số hôm nay, 14-9, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút. Giải đặc biệt kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút. Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.