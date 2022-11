Kết quả xét nghiệm ADN ảnh hưởng thế nào đến trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai?

Ngày 3/11, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Long An bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các bị cáo còn lại cũng bị giữ nguyên mức án 3-4 năm cùng về cùng tội danh.

Tòa phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Lê Tùng Vân và đồng phạm là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trước đó, từ đầu năm, cơ quan tố tụng tỉnh Long An khởi tố vụ án để điều tra về 3 tội danh "Loạn luân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" tại cơ sở này. Thời điểm đó, Công an tỉnh Long An cho biết, ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu phạm cả 3 tội này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bị cáo mới bị đưa ra xét xử, nhận phán quyết về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ".

Một diễn biến khác liên quan, cơ quan chức năng đã giám định ADN 28 người liên quan và thông báo đến các bị cáo kết quả cụ thể. Việc trưng cầu giám định ADN được đưa ra để làm rõ cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp của ông Lê Tùng Vân với một số người trong Tịnh thất.

Cơ sở này có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em, được công bố là trẻ mồ côi nhưng thực chất đều sinh sống cùng mẹ ruột (không có thông tin về người cha) tại đây. Nghi vấn đặt ra khi đó là đa số các em đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân.

Hai trường hợp xảy ra với kết quả giám định ADN