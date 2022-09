Kết quả xác minh ban đầu vụ cảnh sát đánh 2 thanh niên

Sau đó, tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, 2 người đi xe máy thừa nhận các hành vi vi phạm gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3.

Lúc này, do bức xúc trước hành vi của 2 thanh niên nên, 3 cán bộ gồm N.Q.T., C.M.T và Đ.T.P. thiếu kiềm chế đã và bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh.

Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 5 phút có hình ảnh bạo lực nói trên.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an thị xã Vĩnh Châu làm rõ. Cán bộ, chiến sĩ nào sai phạm đến đâu xử lý nghiêm đến đó và báo cáo lên Bộ Công an sự việc này.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết lãnh đạo tỉnh đã nắm được vụ việc và đề nghị Công an tỉnh sớm kiểm tra, xác minh, báo cáo tỉnh.