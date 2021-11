Kết quả vòng 3 Giải nữ vô địch quốc gia: Hà Nội Watabe soán ngôi của TPHCM

Phong Phú Hà Nam của Tuyết Dung vẫn chưa có điểm nào tại Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2021. Ảnh: Bắc Sơn

Ở trận đấu sau đó, Than Khoáng sản Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục 2-0 trước Phong Phú Hà Nam - đội bóng được đánh giá cao hơn. Hai bàn thắng của Than Khoáng sản Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Thị Vạn (phút 16) và Nguyễn Thị Trúc Hương (phút 40).