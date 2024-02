Kết quả giải U19 Quốc gia 2024: Bình Dương, PVF ra quân thuận lợi

Cuối cùng, lợi thế đến với U19 Bình Dương từ một tình huống cố định ở cuối trận đấu. Phút 76, sau pha đá phạt góc của Vũ Sinh, thủ thành Thế Vinh của U19 Đồng Tháp mắc sai lầm. Anh bắt bóng không chắc chắn và để Minh Thuận băng vào dứt điểm ở cự ly gần mở tỉ số trận đấu cho U19 B.Bình Dương.

Sau bàn thua, U19 Đồng Tháp bắt đầu cho thấy sự bối rối trong lối chơi. Các cầu thủ của đội bóng miền Tây tỏ ra nôn nóng, khiến các đường tấn công không còn sắc bén. Dù rất nỗ lực nhưng U19 Đồng Tháp cũng không thể ghi bàn gỡ hoà và chấp nhận thất bại với tỉ số chung cuộc 0-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U19 PVF gặp không ít khó khăn trước U19 Huế. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 70. Nguyễn Văn Bách tận dụng sai sót của hàng thủ đối phương, anh dứt điểm chính xác và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U19 PVF có chiến thắng trong ngày ra quân.

Ngày mai (22.1), vòng chung kết U19 Quốc gia tiếp tục diễn ra các trận đấu tại hai bảng B và C. Tại bảng B, U19 Hà Nội gặp U19 Hoàng Anh Gia, U19 Phú Yên gặp U19 Thanh Hoá. Ở bảng C, U19 Bình Phước đối đầu U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Thể Công Viettel chạm trán U19 Khánh Hoà.