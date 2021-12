Kết quả của việc 'Snowdrop' chiếu hẳn 3 tập để chứng minh không xuyên tạc lịch sử: 2 tập mới nhất tiếp tục bị phát hiện có chi tiết tô hồng, bóp méo sự thật lộ liễu

- "Họ đang cố tình xuyên tạc và bóp méo tất cả các sự kiện lớn xảy ra vào thời điểm đó đúng không? Biên kịch đúng là ác quỷ mà"

- "Cả cái phim này lẫn những kẻ bênh vực phim đều khiến tôi cảm thấy kinh tởm.. Tôi ghê tởm bọn chúng đến nỗi ngay cả chửi thề cũng không khiến tôi cảm thấy sảng khoái hơn... Tôi chỉ muốn đánh vào đầu bọn chúng thôi... Cảm giác như khi nhìn thấy những tên tội phạm tình dục vậy... Họ không hề quan tâm đến các nạn nhân của thời kỳ đó. Và gửi đến những ai đến giờ vẫn còn hỏi vấn đề của bộ phim nằm ở đâu, tôi hy vọng tất cả các người sẽ sớm bị nghiệp quật"

- "Khả năng sáng tạo của biên kịch quá kém nên cô ta phải mượn y nguyên những câu chuyện có thật trong lịch sử để đưa vào phim đúng không? Hay cô ta không chịu nghiên cứu gì trước khi viết?"

- "Thật kinh tởm"

- "Câu chuyện của vị giáo sư này đã được đề cập trong "The Story of That Day Biting the Tail", ai xem rồi sẽ biết. Em của giáo sư là một thành viên KCIA nhưng ông ấy vẫn bị đánh đến chết"

- "Chính xác thì mục đích của biên kịch là gì khi viết ra những cảnh như vậy...?"

Tập 5 - Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) bảo vệ người dân vô tội