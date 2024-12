Kết quả, bảng xếp hạng Champions League: Liverpool vững ngôi đầu

Bàn thắng duy nhất của Salah phút cuối giúp Liverpool vượt qua Girona và giữ vững ngôi đầu bảng vòng phân hạng Champions League. Real cũng có chiến thắng quan trọng 3-2 trên sân Atalanta trong khi Bayern Munich 'đè bẹp' Shakhtar Donetsk 5-1. Liverpool nối dài mạch toàn thắng lên con số 6 sau khi đánh bại Girona 1-0 trên sân khách. Người ghi bàn thắng duy nhất cho The Kop trận này là Mohamed Salah với tình huống thực hiện chính xác quả phạt đền ở phút 63. Salah ghi bàn duy nhất giúp Liverpool giữ vững ngôi đầu bảng Với 18 điểm trọn vẹn sau 6 trận đấu, đại diện nước Anh 99% có được vị trí trong tốp 8 đội dẫn đầu sau khi League Phase kết thúc. Sau 2 trận thua liên tiếp trước AC Milan và Liverpool, Real quyết tâm tìm lại mạch thắng ở chuyến làm khách trên sân của Atalanta tại lượt đấu thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2024/25. Real vươn lên thứ 18 sau trận thắng Atalanta Ngay phút thứ 10, Los Blancos đã có bàn thắng mở tỷ số do công Mbappe. Tới phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Tchouameni phạm lỗi với Kolasinac và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. De Ketelaere không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Atalanta. Mbappe mở tỉ số cho Real Ngay đầu hiệp 2, Real đã lại một lần nữa vượt lên do công Vinicius. Tỉ số tiếp tục nâng lên 3-1 chỉ sau đó 3 phút do công Bellingham. Bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 của Atalanta do công Lookman. Với chiến thắng quan trọng này, Real tạm thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên vị trí thứ 18 trên BXH. Bayern Munich dần lấy lại hình ảnh đích thực Một ông lớn khác là Bayern Munich có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Shakhtar Donetsk. Với chất lượng đội hình vượt trội, Bayern áp đảo toàn diện dù đá sân khách. 5 bàn thắng của Bayern do công Laimer (11'), Muller (45'), Olise (70'-pen, 90'+3), Musiala (87'). Bayern vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH và tràn trề cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Đánh bại Inter Milan, Leverkusen tạm đứng nhì bảng. Đội bóng Đức khác là Leverkusen cũng có chiến thắng quan trọng trước Inter Milan. Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Alonso tạm đứng nhì bảng. PSG tạm vượt qua giai đoạn khó khăn khi đánh bại Salzburg 3-0 trên sân khách nhờ các pha ghi bàn của Gonçalo Ramos, Nuno Mendes và Doué. Aston Villa vượt qua Leipzig 3-2 trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Kết quả này khiến đại diện nước Đức chính thức bị loại khỏi giải khi toàn thua sau 6 trận.