Kết luận nguyên nhân học sinh tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

Mới đây, Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành văn bản số 411 thông tin về trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng, tử vong sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Theo đó, vào hồi 10h27 sáng 24/11, em C.M.T, sinh ngày 16/8/2005, học sinh Trường THPT Sơn Động số 2 (địa chỉ tại thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động; tiền sử bệnh tật, dị ứng: không) được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Pfizer).



Điểm tiêm lưu động tại Trường THPT Sơn Động số 2 theo Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi của tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh. Ảnh minh họa.

Sau tiêm khoảng 20 phút, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng, mạch 89 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg.



Tiếp đó, bệnh nhân xuất hiện tức ngực, khó thở nhiều, đã được xử trí cấp cứu và chuyển đến khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Sơn Động. Tại TTYT huyện Sơn Động, bệnh nhân T. diễn biến nặng rất nhanh, xuất hiện các cơn ngừng tuần hoàn.



Nhận được thông tin trên, Sở Y tế Bắc Giang đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ tư vấn chuyên môn qua điện thoại và cử ngay kíp cấp cứu gồm các bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực hàng đầu của tỉnh và các phương tiện, trang thiết bị hồi sức cần thiết khẩn trương đến hỗ trợ cho TTYT huyện Sơn Động.



Quá trình cấp cứu tích cực tại TTYT huyện Sơn Động phối hợp với kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thống nhất chẩn đoán: Phản vệ độ 4 sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19.



Đến 23h48 cùng ngày, nhận thấy bệnh nhân có đủ điều kiện chuyển viện, Sở Y tế đã chỉ đạo kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên hệ trước và chuyển bệnh nhân T. đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).



Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân T. đã được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và đưa vào lọc máu, chạy ECMO.



Sở Y tế đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. Sau khi xem xét, phân tích đánh giá các yếu tố, Hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của bệnh nhân T. là: Phản vệ độ 4 do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vắc-xin phòng COVID- 19 (Pfizer). Loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc-xin, thực hành tiêm chủng.



Bệnh viện Bạch Mai đã quan tâm, tập trung toàn lực cấp cứu, điều trị tích cực cho bệnh nhân T. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong 4 ngày điều trị tại đây với chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19, suy đa tạng; bệnh nhân T. luôn trong tình trạng nặng, duy trì chạy ECMO, lọc máu.



Đến trưa ngày 28/11/2021, do bệnh nặng, suy đa tạng không hồi phục, bệnh nhân T. đã tử vong.



Trước đó, như đã đưa tin, sáng 24/11, tại điểm tiêm chủng lưu động Trường THPT Sơn Động số 2 và Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 cho học sinh, loại vắc xin sử dụng là Pfizer.



Trong quá trình tiêm chủng, 4 học sinh tại 2 trường này có biểu hiện choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái do sốc phản vệ.



Sau đó, 2 em phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, cả 2 em đều được can thiệp ECMO.



Theo kế hoạch, Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi với số lượng dự kiến là 173.977 em.