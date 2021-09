Kết luận nguyên nhân cụ ông 82 tuổi ở Nghệ An tử vong sau tiêm chủng

Cụ ông 82 tuổi tử vong không phải do tiêm vaccine COVID-19 SKĐS - Theo kết quả cận lâm sàng, phim chụp của bệnh nhân L.H.Y tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho thấy, ông L.H.Y bị chảy máu não thất rất rộng. Bệnh nhân bị tai biến xuất huyết não có nguồn gốc sâu xa là do cao huyết áp.

Chiều 21/9, Hội đồng chuyên môn đánh giá các tai biến nặng xảy ra trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Hội đồng chuyên môn) do Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thành lập đã tổ chức họp, đánh giá vụ việc cụ ông 82 tuổi bị tai biến mạch máu não, rồi tử vong sau khi được tiêm chủng vaccin phòng COVID-19 tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).