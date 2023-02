Kết luận giám định vụ sập Circle K khiến nữ sinh tử vong tại TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 16/2, ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, Công an quận 4 (TPHCM) đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong.