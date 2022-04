Kết luận giám định pháp y bổ sung vụ cháu bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở TP.HCM

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông tin chính thức về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong gây xôn xao dư luận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã phạm tội "Giết người" và "Hành hạ người khác", được quy định tại Điều 123, Điều 140 Bộ Luật Hình sự; Nguyễn Kim Trung Thái đã phạm tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm", được quy định tại Điều 140, Điều 389 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án đến Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan công an kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đã phạm tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm"

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận giám định pháp y bổ sung giải thích về các tổn thương trên cơ thể cháu N.T.V.A.

Cụ thể, theo kết quả giám định về pháp y tử thi ngày 20/1, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định nguyên nhân chết của bị hại là do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Trong máu, chất chứa dạ dày không tìm thấy các chất độc thường gặp….