Kết luận điều tra vụ nghịch tử sát hại 3 người trong gia đình ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ việc nghịch tử sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang vào cuối tháng 10/2021, chiều 19/1/2022 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trần Chung Hiếu (48 tuổi, trú H.Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự (có mức án từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).



Hiếu bị xác định có nhiều tình tiết tăng nặng: phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tối với người đủ 70 tuổi trở lên và phạm tội đối với người khuyết tật nặng.

Đối tượng Trần Chung Hiếu

Ghi nhận của Thanh Niên, theo kết luận điều tra, sau khi kết hôn, Hiếu chuyển lên TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) sinh sống cùng vợ và sinh được 2 người con.

Năm 2015, Hiếu gây thương tích cho vợ và bị TAND TP.Lạng Sơn tuyên phạt 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Quá trình chấp hành án tại trại giam, Hiếu bị vợ ly hôn, con trai út của Hiếu được ông bà nội đón về Bắc Giang sinh sống.



Tháng 10/2021, Hiếu ra tù, về sống cùng bố là ông Trần Đình Luật (sinh năm 1945), mẹ là bà Bùi Thị Thoa (sinh năm 1949), em gái Trần Thị Thảo (sinh năm 1976), em trai Trần Nguyên Hãn (37 tuổi) và con trai Trần Quang M. (8 tuổi) tại xã Tân Thanh (H.Lạng Giang).



Quá trình sinh sống, Hiếu cho rằng cháu bé không phải con đẻ, do mọi người trong nhà cố tình nói dối Hiếu.



Sáng 22/10/2021, thấy Hiếu uống rượu ở sân, em gái Hiếu khuyên nhủ bị can phải thừa nhận đứa con trai, nếu không sẽ "báo công an bắt đi tù". Bực tức, Hiếu cầm dao chém tử vong em gái.