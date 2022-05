Kết hợp nghệ sĩ Trần Tiến, bài mới của Đen Vâu bị chê 'dở nhất sự nghiệp'

Tối 9/5, Đen Vâu chính thức ra mắt MV Đi Trong Mùa Hè kết hợp cùng NSND Trần Tiến. Ngay từ khi công bố đoạn teaser đầu tiên, sự kết hợp của hai cái tên đình đám này đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên để chờ đợi.

MV Đi Trong Mùa Hè của Đen Vâu kết hợp cùng nhạc sĩ Trần Tiến.

Theo dõi MV Đi Trong Mùa Hè, người xem lại càng thêm choáng ngợp bởi không chỉ có NSND Trần Tiến, Đen Vâu còn mời cả các cầu thủ nổi tiếng như Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải và 1.000 diễn viên quần chúng để tham gia diễn xuất.

Đây là bài hát mang tinh thần cổ vũ bóng đá và khơi dậy niềm tự hào, chở những ước mơ về chiến thắng vinh quang, Đen Vâu đã kể câu chuyện về bóng đá qua nhiều góc nhìn thú vị, gần gũi với đời sống.