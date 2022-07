Kết đắng của ông chủ tập đoàn nổi tiếng từng mạnh miệng 'bóc phốt' cà phê bẩn

7 lần rao bán tài sản của ngân hàng

Sau 6 lần rao bán bất thành, Agribank chi nhánh huyện Lạc Sơn, Hoà Bình, vừa thông báo lần 7 về việc bán đấu giá 4 quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần cà phê Thái Hoà Hoà Bình. Tổng diện tích đất lên đến gần 75.000m2 nhưng giá khởi điểm chỉ 3,4 tỷ đồng. Các tài sản này gồm:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 22.022m2 thuộc sở hữu của CTCP Cà phê Thái Hoà Hoà Bình, tại xóm Xê 3, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Tài sản đáng kể nhất trên khu đất này là 6.000 cây cà phê.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 24.153m2 thuộc sở hữu của CTCP Cà phê Thái Hoà Hoà Bình, tại xóm Bói, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Đây là rừng trồng cà phê của Công ty nhưng do lâu ngày không được chăm sóc, số cây cà phê còn lại chỉ 30% so với thời điểm thế chấp và đều bị còi cọc, chậm phát triển.

Ngoài hai tài sản nói trên, hai tài sản còn lại do ông Ngô Thanh Hùng, Giám đốc CTCP Cà phê Thái Hoà Hoà Bình đứng tên người sử dụng đất gồm: 24.000m2 đất với tài sản trên đất gồm 9.300 cây cà phê, địa chỉ khu Mùi, xóm Xê 2, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn; 4.454m2 đất với tài sản trên đất gồm 1.700 cây cà phê cũng tại xã Ngọc Lâu, huyện Lương Sơn.

Được biết, CTCP Cà phê Thái Hoà Hoà Bình là một công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Cà phê Thái Hoà Việt Nam (Tập đoàn Thái Hoà). Tập đoàn này do ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1956) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, và có tới 15 công ty thành viên như: Thái Hoà Hoà Bình, Thái Hoà Lâm Đồng, Thái Hoà Lào, Thái Hoà Quảng Trị, Thái Hoà Sơn La, Thái Hoà Buôn Ma Thuột, Thái Hoà Nghệ An, Cà phê An Giang,…