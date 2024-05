Kết đắng cho đôi diễn viên ca sĩ lộ clip ngoại tình ngoài công viên

Nam diễn viên lộ clip ngoại tình, đưa người đẹp hơn 5 tuổi ra công viên thân mật khi bạn gái đi công tác

Sau khi Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên bị bắt quả tang ngoại tình vào đầu tháng 4, họ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Đài Loan (Trung Quốc). 2 nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố chấm dứt mối quan hệ tình cảm sai trái. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề trôi qua dễ dàng như vậy đối với Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên. Theo China Times, không chỉ khán giả mà giới giải trí Đài Loan cũng đang thực hiện động thái tẩy chay 2 gương mặt tai tiếng nói trên.

Khoảnh khắc ngoại tình chấn động của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên bị paparazzi ghi lại vào đầu tháng 4.