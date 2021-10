Kep1er và lần đầu xuất hiện cùng nhau khiến Knet phải 'ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa': Visual hợp nhau đến không ngờ, cả Huening Bahiyyih cũng không bị 'lạc quẻ'

- "Cơ mà nhìn vào đây thì rõ ràng Huening Bahiyyih đâu phải là quá xấu so với đội hình đâu nhỉ???.."

- "Kim Chaehyun nói chuyện rõ ràng, gãy gọn ghê.. Cứ như phát thanh viên vậy"

- "Kim Chaehyun có thuộc hàng nhỏ tuổi trong nhóm không nhỉ? Bé này làm leader chắc ổn đấy. Tôi có xem vài clip em ấy nói chuyện thì thấy cách ăn nói cực kỳ thông minh, rõ ràng và rành mạch"

-> "Chaehyun lớn thứ 4 trong nhóm đấy! Sau Yujin, Tiểu Đình và Mashiro"

- "Thấy nhiều người bảo nhóm này nhiều bạn trông lạc quẻ lắm, nhưng xem ở đây lại thấy visual khá hợp nhau đấy chứ. Đứng chung mang đến cảm giác "Chúng tôi là một nhóm" rất rõ ràng"

Theo thông tin chính thức được xác nhận bởi truyền thông Hàn Quốc, Kep1ersẽ được đồng quản lý bởi Wake One Enterainment và Swing Entertainment. Cả 2 đều là công ty con của CJ ENM, và Swing Entertainment cũng chính là công ty quản lý của các nhóm nhạc bước ra từ series "Produce 101" bao gồm I.O.I, Wanna One, IZ*ONE và X1 trong quá khứ. Trong một bài báo được đăng tải vào ngày 25 tháng 10, cả Wake One Enterainment và Swing Entertainment đều khẳng định rằng Kep1er hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức của họ. Thời điểm debut của Kep1er hiện vẫn chưa được công bố nhưng theo một bảng kế hoạch đã được CJ hé lộ từ trước, rất có thể girlgroup chiến thắng "Girls Planet 999" sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay.