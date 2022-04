Kẹo socola Kinder Surprise bị thu hồi vì nhiễm khuẩn vắng bóng ở Hà Nội

Phóng viên gõ từ khóa kẹo trứng Kinder, xuất xứ từ Bỉ trên các gian hàng online như Sendo, Shopee, Lazada thì không ra kết quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, phía doanh nghiệp nhận được Công văn từ Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm (cụ thể là các sản phẩm kẹo trứng socola nghi nhiễm khuẩn của Công ty Ferrero).

GO!, Big C không bán sản phẩm nào trong danh sách phía Bộ Công Thương khuyến cáo. “Hiện, tại siêu thị GO!, Big C có 2 loại socola trứng (cho bé trai và bé gái) nhưng tên là Kinder Joy; không phải tên là Kinder Surprise”, đại diện hệ thống siêu thị này cho biết.

Tương tự, các siêu thị như MM Mega Market, BRG Mart, Co.opmart cũng cho biết không bán các sản phẩm sản xuất tại Bỉ trong diện cảnh báo.

Trước đó, trong văn bản do lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ký ban hành gửi tới Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Phát triển chợ và doanh nghiệp kinh doanh phân phối thực phẩm, đề nghị không bán các sản phẩm kẹo trứng socola nghi nhiễm khuẩn của Công ty Ferrero đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.