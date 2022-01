Kéo nữ lễ tân lên nóc khách sạn, thanh niên ở Quảng Ninh cướp 2 điện thoại

Hôm nay (12/1), Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Linh (SN 1998, trú tổ 5, khu 5B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) về hành vi cướp tài sản.



Theo đó, vào 13h50 ngày 9/1, Linh tới thuê phòng 201 của nhà nghỉ Thu Hường (thuộc tổ 7, khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long).



Do thiếu tiền tiêu xài, Linh nảy sinh ý định cướp tài sản. Linh thông báo cho nhân viên lễ tân là chị Phạm Thị Bích, (SN 1975, trú tại tổ 10, khu 2, phường Hà Tu) rằng, bình nóng lạnh của phòng bị hỏng.



Khi chị Bích lên cửa phòng kiểm tra thì Linh rút 1 con dao gấp bằng thép khống chế bắt chị Bích đưa tiền.

Đối tượng Linh tại cơ quan công an

Do chị Bích nói không có tiền nên Linh tiếp tục dùng dao khống chế nạn nhân lên nóc tầng 3 rồi nhốt nạn nhân ở trên đó. Lập tức, Linh xuống quầy lễ tân lấy 2 điện thoại di động, trị giá khoảng 4 triệu đồng và bỏ chạy.



Nghe thấy tiếng tri hô của chị Bích, ông Nguyễn Đắc Ninh, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Hạ Long đang đứng gần đó đã lái ô tô truy đuổi và bắt được đối tượng tại tổ 9A khu 5, phường Hà Tu.



Tại trụ sở Công an TP Hạ Long, đối tượng Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.