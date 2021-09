Kẹo cao su thân thiện với môi trường sẽ không phải đóng góp Quỹ Bảo vệ môi trường

Tại cuộc họp, ông Richard Mann, Hiệp hội Kẹo cao su quốc tế (ICGA) nhấn mạnh quan điểm ngành kẹo cao su ủng hộ mục tiêu bảo vệ môi trường của Bộ TN&MT. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc kẹo cao su bị thải bỏ không đúng cách do ý thức người dân mới là vấn đề cần giải quyết. Do đó, việc áp dụng cơ chế EPR không phải là phương thức hiệu quả nhất để quyết vấn đề rác thải kẹo cao su. Đồng thời, ông Richard Mann cũng đề xuất một số biện pháp thay thế chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong thải bỏ bã kẹo cao su; thành lập một quỹ nhằm hỗ trợ các sáng kiến dọn dẹp tại địa phương do Bộ TN&MT quản lý.

Tuy nhiên, theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT), Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nêu rõ nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì chứa các chất độc hại, gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý hoặc không có khả năng tái chế thì phải có trách nhiệm đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Trong đó, kẹo cao su là sản phẩm khó thu gom, xử lý và tái. Chính vì vậy, việc áp dụng cơ chế EPR với sản phẩm này nhằm thay đổi ý thức sản xuất và tiêu dùng, hướng tới sản xuất và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.