Kênh Xà No được hình thành như thế nào trong lịch sử phương Nam?

Nhà văn Sơn Nam trong cuốn sách “Lịch sử khẩn hoang miền Nam” đã tiết lộ nhiều chi tiết thú vị trong quá trình thi công kênh Xà No: “Vài chuyện khôi hài đã xảy ra, một số dân chạy theo xáng, dùng thúng mà hứng bùn đãi vàng, nhưng chỉ gặp xương người và xương thú. Nhiều người cho rằng cứ “cắm dùi” là đất ấy về phần mình, vì mình đến trước nhất. Cu-li của hãng xáng tụ tập, bày ra đánh bài, uống rượu hoặc đi ăn cướp. Bọn cặp – rằn đo đất thì hăm dọa những chủ nhà ở gần con kênh sắp đào để tống tiền, ai cho tiền thì nhà cửa, vườn tược khỏi bị đào ngang. Bọn chuyên viên người Pháp đứng cao trên xáng, hò hét như các vị chỉ huy chiến hạm. Khung cảnh trầm hùng này đã in sâu vào giai thoại thời ấy, trở thành ca dao. Còn chiếc xáng của Tây là sức mạnh cơ khí vô địch”.

Lễ khánh thành kinh Xà No là một sự kiện trọng đại, vì đó có lẽ là lần đầu tiên quan toàn quyền Đông Dương mới chịu đặt chân đến miệt Hậu Giang. Và kinh Xà No đã giúp đồn điền của hai thương nhân Duval và Guery chiếm lĩnh khu vực đất đai màu mỡ nhất Nam Kỳ.

Hai thương nhân Duval và Guery thuê cựu quân nhân Pháp làm cai điền với súng ống hẳn hoi, xét bắt xuồng ghe qua lại kênh Xà No. Ai chở lúa lậu thì bọn cai điền lập biên bản và giao cho tòa án. Dân chúng ở gần Duval và Guery đều bực dọc về thể thức xét hỏi này, vì lúa của họ bị kiểm soát khi mượn đường nước đi ngang kênh Xà No. Kênh của nhà nước, nhưng điền chủ Tây xem như khu vực sở hữu của họ.

Nhờ kênh Xà No, triển vọng thương mại được rộng mở và cần sản lượng lúa gạo dồi dào hơn để cung ứng. Phòng Dinh Điền được thành lập năm 1908 tại Cần Thơ, nhằm tìm kiếm lao động từ miền Bắc và miền Trung vào Nam phục vụ cho việc sản xuất. Công ty Association Rizicole Indochinoise đã gửi chuyên gia qua Mỹ nghiên cứu các loại máy cày, và rước chuyên gia canh nông Alazard đến Thới Lai năm 1910 với mục tiêu cải tiến kỹ thuật canh tác.

Nhiều hoạt động kinh doanh lúa gạo đã “ăn theo” kênh Xà No mà bùng nổ. Ở Vàm Xáng (nơi khởi đầu kênh Xà No phía Cần Thơ) đã có chợ Vàm Xáng làm đầu mối lúa gạo vào năm 1908. Trong cuốn sách “Lịch sử khẩn hoang miền Nam”, nhà văn Sơn Nam cho biết: “Lúa từ phía Rạch Giá theo kênh Xà No chở ra chợ Cái Răng, do người Hoa kiều mua về, mướn nhà máy xay ra gạo tại chỗ trước khi đem về Chợ Lớn mà xuất cảng. Nhờ đó, chợ Cái Răng trở thành kho lúa gạo lớn to lớn với nhiều dịch vụ mua bán mà người Hoa kiều thao túng trên thị trường nội địa”.

"Con đường lúa gạo" hôm nay. Ảnh: Tùng Đinh.

Không thể nói khác hơn, kênh Xà No ra đời đã tạo ra con đường lúa gạo đầu tiên của người Việt Nam. Sự thịnh vượng của lúa gạo xung quanh kênh Xà No được gửi lại trong câu hát quan thuộc “Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền/ Anh thương em cho bạc cho tiền/ Đừng cho lúa gạo xóm giềng họ hay”.