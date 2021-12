Kênh Suez phát cảnh báo khẩn cấp 'đón' siêu tàu Ever Given trở lại

Tàu Ever Given rời kênh đào Suez hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: EPA

Giới chức quản lý kênh đào Suez của Ai Cập hôm 12/12 đã phát cảnh báo tình trạng khẩn cấp khi tàu container Ever Given đi qua tuyến giao thương huyết mạch này, với lượng hàng đủ tải.

Theo đó, tàu khởi hành từ Trung Quốc, với điểm đến là cảng Rotterdam, Hà Lan. Tàu dài 400m đã tiếp cận kênh đào từ nửa đêm 11/12 sau khi phải neo đậu tại chỗ để chờ lệnh cho phép tiến vào kênh Suez.

Được biết, trong chuyến chở hàng lần này, Ever Given thậm chí còn chở theo lượng hàng hóa lớn hơn chuyến hàng mắc cạn trên kênh đào Suez hồi tháng 3 vừa qua.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được Cơ quan quản lý kênh đào (SCA) ban hành nhằm bảo đảm việc di chuyển, qua lại an toàn đối với siêu tàu chở hàng.

Theo ghi nhận, đây là lần đầu tiên tàu Ever Given chở hàng qua kênh Suez kể từ sau vụ mắc cạn. Tàu này từng chạy qua kênh đào hồi tháng 8, nhưng thời điểm đó không chở hàng.

Trước đó, siêu tàu container này từng trải qua quãng thời gian sửa chữa một tháng trước khi rời cảng từ Trung Quốc sang Rotterdam.

Ever Given từng bị mắc cạn ở khu vực phía Nam Kênh đào Suez ngày 23/3 trong điểu kiện thời tiết xấu, khiến hoạt động giao thông theo hai hướng trên tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này bị đình trệ trong 6 ngày. Sau khi được giải cứu ngày 29/3, Ever Given đã được đưa về Hồ Great Bitter nằm ở đoạn rộng nhất trên kênh Suez để phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật, thẩm vấn thủy thủ đoàn và phân tích hộp đen.