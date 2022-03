Kênh đầu tư nào sẽ 'lên ngôi' nếu lạm phát tăng nóng?

Lạm phát đang là mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư toàn cầu cũng như Việt Nam sau khi giá hàng hoá leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do Covid-19 gây ra. Tuy mức lạm phát tại Việt Nam dự báo vẫn được kiểm soát, song rủi ro ngắn hạn vẫn còn tiềm ẩn do giá dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Phân tích những về những tác động của giá xăng, ông Hoàng Công Tuấn, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Vĩ mô của CTCP Chứng khoán MB (MBS) cho rằng giá xăng dầu chỉ chiếm 3% trong rổ CPI, nhóm hàng hoá liên quan đến giao thông vận tải chiếm 9,7%, song hoạt động vận tải lại chi phối lớn đến các ngành sản xuất khác. Do đó, đà tăng giá xăng dầu có thể tác động đến rổ CPI từ 2-3 vòng.

Đưa ra ba kịch bản ảnh hưởng giá xăng dầu lên lạm phát, vị chuyên gia MBS cho rằng nếu giá dầu dao động ở mức 120 USD/thùng có thể tác động đến lạm phát Việt Nam từ 0,8-0,9%. Trường hợp giá dầu lên đến 130 USD/thùng thì mức độ ảnh hưởng đến lạm phát có thể từ 1,2-1,4%. Trong trường hợp giá dầu vượt quá ngưỡng trên, nền kinh tế Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng mạnh.