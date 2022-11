Kendall Jenner bị chỉ trích vì trang phục phản cảm

“Điều này thật lố bịch. Bạn đang hủy hoại bộ phim”, “Tại sao lại cố gắng đưa yếu tố tình dục vào nhân vật hoạt hình của con trẻ”, “Bộ đồ xúc phạm trẻ em và fan của phim hoạt hình này”, “Đây là bộ phim dành cho trẻ em mà, cô đang làm trò gì vậy”, “Nhân vật hoạt hình trẻ con hay xem, Kendall đẹp nhưng phục trang phản cảm”… nhiều khán giả phản ứng để lại dưới loạt hình của cô.

Kendall Jenner sinh năm 1995, được biết đến từ chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians của gia đình. Mỹ nhân 9X là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Nhiều năm qua, cô có thu nhập cao nhất làng mẫu và xuất hiện nhẵn mặt trên nhiều ấn phẩm thời trang nổi tiếng. Siêu mẫu hiện được xem là It girl (cô gái trẻ đẹp được khao khát), biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Theo Tiền Phong