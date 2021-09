Keanu Reeves trở lại cùng huyền thoại 'Ma Trận: Hồi Sinh'

Tối 9/9, Warner Bros. đã tung đoạn trailer đầu tiên của Ma Trận: Hồi Sinh với sự trở lại của tài tử Keanu Reeves trong vai chính.

Trong phần mới, Keanu Reeves xuất hiện cực “ngầu” với tạo hình đậm chất phong trần, không còn dáng vẻ quen thuộc của một Neo với chiếc kính râm và áo choàng đen đã trở thành thương hiệu trước đây.

Neo đã gặp rối loạn tâm lý và anh phải đi điều trị vì nghĩ bản thân có vấn đề. Mở đầu trailer, Neo gặp lại người đồng đội cũ Trinity (Carrie-Anne Moss đóng), song dường như cô không còn bất cứ ký ức gì về Neo năm xưa.