Kẻ trốn truy nã bị bắt khi chui vào nhà vệ sinh sân bay Nội Bài

Tại Myanmar, Yên cắt ngắn tóc, cạo lông mày và liên tục thay đổi chỗ ở để lẩn trốn.

Hiện, Hoàng Văn Yên đã được Công an huyện Tân Uyên áp giải an toàn đến nhà tạm giữ Công an huyện để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/2022, Yên cùng Lò Văn Sỹ (SN 2003, trú huyện Tân Uyên) thực hiện vụ cướp giật. Công an Tân Uyên khởi tố vụ án cướp giật tài sản, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lò Văn Sỹ. Thời điểm đó Hoàng Văn Yên chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, ra quyết định giao cho người đại diện giám sát để đảm bảo Yên có mặt và làm việc với cơ quan điều tra theo quy định.