'Kẻ thù truyền kiếp' không vỗ tay khi Hoàng Thùy làm vedette?

Những ngày qua, làng mốt Việt được phen xôn xao với scandal từ show diễn của NTK Chung Thanh Phong.

Ồn ào bắt nguồn từ một clip quay tại hậu trường show diễn, ghi lại cảnh Hoàng Thùy - Minh Tú đồng diễn vedette.

Đáng chú ý, một giọng nói lọt vào clip, chê bai và chửi tục: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không". Qua chất giọng, dân mạng réo tên chân dài Thùy Dương.

Đoạn clip đang gây tranh cãi (Nguồn: The Face Fanpage).

Sự việc khiến Thùy Dương bị tấn công dữ dội trên MXH. Nhiều người cho rằng cô "hành xử kém duyên", "ghen ăn tức ở"... với đồng nghiệp. Được hỏi về ồn ào, phía chân dài từ chối trả lời truyền thông.