Kẻ tấn công Báo điện tử VOV từng lập trang web quy tụ hàng nghìn hacker

Giữa năm 2016, Mẫn bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tù bằng với thời gian tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

Đầu năm 2014, Mẫn cùng hàng chục người khác bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ, diễn đàn bị đánh sập.

Các cơ quan của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã vào cuộc, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để truy vết, điều tra trong phạm vi cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn để tiếp tục điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

THANH BA