Kẻ tấn công báo điện tử VOV để ủng hộ bà Phương Hằng là ai, giàu có ra sao?

Ông Lê Xuân Minh, Chủ tịch thị trấn Tiên Kỳ, cho biết Mẫn đang xây một khách sạn trên địa bàn. Theo ông Minh, Mẫn khi tiếp xúc với người khác đều vui vẻ hoà đồng nên rất nhiều người bất ngờ khi người này bị bắt.



Căn nhà mà Mẫn sinh sống trước khi bị bắt.

Đại diện Công an huyện Tiên Phước cho biết trước khi liên quan việc tấn công báo điện tử VOV, Mẫn được biết đến là một "hacker nổi tiếng" và từng bị Bộ Công an bắt, kết án tù rồi được thả tự do vào năm 2016.

"Khi về sống tại địa phương, Mẫn là người rất hiền lành, suốt ngày ở nhà chứ không kinh doanh ngành nghề gì...", đại diện Công an huyện Tiên Phước cho hay.

Được biết, ngày 9/1/2014, Bộ Công an vừa bắt giữ Huỳnh Phước Mẫn và 9 người là thành viên sáng lập diễn đàn www.vietexpert.info và hkvfamily.info. Đây là 2 diễn đàn hacker lớn nhất của Việt Nam thời điểm đó. Diễn đàn này là "thế giới ngầm", một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, chia sẻ kinh nghiệm tấn công website, nơi mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng nhằm trộm cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ngày 29/06/2016, Mẫn và khoảng 20 bị cáo khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án bằng với thời hạn tạm giam, nên được trả tự do tại tòa.