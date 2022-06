Kẻ sát nhân Lê Văn Lượng từng được gia đình nạn nhân cưu mang

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện huyện Ngọc Lặc cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm vào những vị trí hiểm, mất nhiều máu nên chị H. tử vong sau đó tại bệnh viện.

Nhận được tin báo sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đồng loạt triển khai đồng bộ các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để tiến hành truy bắt đối tượng. Đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy cuộc truy bắt. Với tinh thần khẩn trương và chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đến 12h00 ngày 10/6/2022, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ, thu giữ toàn bộ tang vật gây án và các đồ vật liên quan mà đối tượng mang theo trên đường lẩn trốn.