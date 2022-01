Kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm lộ diện: Cuộc vây bắt ở bữa tiệc của "dân anh chị"

Từ nguồn tin và các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đần tìm được tung tích của Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, Sơn là đối tượng xã hội cộm cán, ma mãnh, có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng nên "thoắt ẩn thoắt hiện", thay đổi chỗ ở liên tục để "cắt đuôi" khi bị theo dõi. Đến đầu năm 2022, tung tích của Sơn một lần nữa được phát hiện khi hắn đan lẩn trốn tại thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Lực lượng chức năng tiếp tục tung quân để truy bắt Sơn. Thiếu tá Phan Thị Huyền Trang - Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, khi phát hiện Sơn đang lẩn trốn ở Bình Dương, tổ công tác làm nhiệm vụ truy bắt các đối tượng truy nã đơn vị này cũng đang làm nhiệm vụ tầm nã, truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Khi nhận được yêu cầu phối hợp, tổ công tác này lập tức di chuyển đến thành phố Dĩ An (Bình Dương) để truy tìm tung tích của Sơn và truy bắt đối tượng. Từ thông tin mật báo về, Ban Chuyên án xác định đêm 3/1, hàng chục đối tượng cộm cán, dân "anh chị" tại Bình Dương sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng và chia tay, tiễn Sơn đi trốn tại một địa bàn khác. Xác định đây là "cơ hội vàng" để bắt giữ Sơn, Ban chuyên án lập tức lên kế hoạch để "cất vó".

Sau nhiều công an lần tổ chức truy bắt Sơn nhưng không thành, tung tích của Sơn vẫn mất dấu, đến ngày 26/5/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội danh giết người đối với Nguyễn Văn Sơn.

Nhận được tin báo vụ án, Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức vào cuộc điều tra làm rõ vụ án. Lần lượt các đối tượng liên quan trong vụ giết người này bị công an bắt giữ. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Sơn lẩn trốn, không có tung tích.

Lúc bấy giờ, Nguyễn Văn Sơn dù quê ở tỉnh Nghệ An nhưng là một đối tượng cộm cán có tiếng trên địa bàn Hà Tĩnh. Biết tiếng của Sơn nên Trần Hậu Đồng (47 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) - người một trong 2 băng nhóm xã hội nói trên đến gặp và thuê Sơn từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để tiêu diệt đối thủ.

"Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và lấy lời khai phục vụ điều tra, hiện đối tượng Sơn đang được giam giữ tại một nhà tạm giữ của công an huyện", một cán bộ công an thông tin.

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này vừa bắt giữ và di lý thành công đối tượng Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, trú tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) từ tỉnh Bình Dương về Hà Tĩnh, để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án giết người.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Sơn (giữa) bị bắt sau hơn 10 năm lẩn trốn.

Tối 3/1, Sơn cùng hàng chục "anh chị xã hội" đang mở tiệc chia tay thì hàng chục cán bộ công an ập vào bắt giữ Sơn.



Bị cảnh sát bao vây, Sơn lập tức chống đối bỏ chạy. Một số đối tượng khác cũng giúp sức chạy vào xe ô tô cố thủ cùng Sơn.



Chống đối bất thành, Sơn điều khiển ô tô rồ ga định đâm vào xe của lực lượng thi hành công vụ để mở đường bỏ chạy, nhưng đã bị chặn lại. Không đi được, Sơn gan lì ôm súng cố thủ trong xe ô tô mặc cho tổ công tác nổ súng cảnh cáo để uy hiếp.



Sau một lúc vận động không được, tổ công tác phải dùng búa phá kính xe ô tô khống chế Sơn cùng các đối tượng liên quan.



Bước đầu, Sơn khai nhận sau khi gây án y biết mình bị truy nã gắt gao nên đã liên tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước.



Có một thời gian, Sơn vượt biên trái phép sang Lào để sinh sống và làm ăn dưới vỏ bọc họ tên của người khác.



Sau một thời gian dài, thấy mọi việc đã yên ắng, Sơn nghĩ rằng lực lượng công an đã "quên" mình nên bắt đầu tìm đường về Việt Nam tiếp tục lẩn trốn. Sơn là đối tượng xã hội cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên rất cảnh giác.



Đặc biệt, hắn đi đến đâu cũng được nhiều đối tượng xã hội bao bọc, che giấu để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nên việc lẩn trốn của Sơn càng dễ dàng hơn trong một thời gian dài. Chỉ trong năm 2020, đối tượng này liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng rồi TP Hồ Chí Minh, Bình Dương để tránh bị phát hiện.



Do Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt, có mối quan hệ thân mật phức tạp với các đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên để an toàn sau khi bắt giữ, lực lượng công an áp giải chạy suốt quãng đường hơn 1.200km từ Bình Dương về Hà Tĩnh mà không dừng nghỉ giữa đường.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Sơn theo quy định của pháp luật.