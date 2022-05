Kẻ nổ súng, chém người gây rúng động ở TP Hội An ra đầu thú

Thông tin trên vừa được Công an TP Hội An xác nhận vào chiều tối nay (14/5).

Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) - kẻ gây ra vụ nổ súng gây rúng động TP Hội An - đã chủ động đến trụ sở công an đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn.