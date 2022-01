Kẻ nhiễm HIV dụ dỗ nhiều bé trai quan hệ tình dục có nhân thân tốt

Tổ chức xét nghiệm cho tất cả nạn nhân



Liên quan đến vụ việc người đàn ông ở Quảng Nam nhiễm HIV quan hệ tình dục đồng tính với nhiều người, trong đó dụ dỗ nhiều bé trai, ngày 15/1, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Công an tỉnh Quảng Nam cho Tiền Phong biết, Huỳnh Đắc Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi".



Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tổ chức xét nghiệm HIV cho tất cả nạn nhân.Lực lượng chức năng cũng đang trong quá trình xác minh, điều tra để xem Cường có hành vi cố tình lây nhiễm dịch bệnh cho người khác hay không.

Bị can Huỳnh Đắc Cường tại cơ quan điều tra

Trước mắt, lực lượng chức năng xác định có hai người bị lây nhiễm HIV khi quan hệ đồng tính với bị can này.



Trước đó, lực lượng công an nhận được phản ánh của người dân về việc Cường có dấu hiệu lạm dụng tình dục, giao cấu đối với trẻ em là nam. Nạn nhân được xác định là các bé trai 14 - 15 tuổi và nhiều thanh niên ở các địa phương của tỉnh Quảng Nam. Và có người trong số này đã nhiễm HIV/AIDS sau khi bị Cường dụ dỗ quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp phòng tránh nào.



Qua điều tra của lực lượng công an, hiện nay một số đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội dành cho những người đồng tính nam, tạo các nick name ảo để dụ dỗ, lôi kéo xâm hại tình dục trẻ em, nhiều đối tượng bị nhiễm HIV.



Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp Công an Quảng Nam tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.



Nhiều hàng xóm bị "sốc" trước thông tin đối tượng dụ dỗ trẻ em yêu đồng giới



Liên quan đến bị can Huỳnh Đắc Cường, chia sẻ với báo Thanh niên, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, “Huỳnh Đắc Cường quê ở xã Duy Nghĩa nhưng lấy vợ và ở rể trên địa bàn thị trấn. Người này bị bắt ở H.Quế Sơn chứ không phải tại địa phương. Vụ việc Công an tỉnh vẫn đang trong quá trình điều tra”.



Sau khi nghe thông tin Huỳnh Đắc Cường bị công an bắt vì có hành vi giao cấu với trẻ em, nhiều người dân ở xã Duy Nghĩa đang xôn xao bởi câu chuyện này. Đặc biệt, nhiều người hàng xóm của gia đình Huỳnh Đắc Cường tỏ ra bị “sốc” khi hay tin.



Chia sẻ với PV Thanh niên, một người hàng xóm cho biết bản thân mới biết thông tin Huỳnh Đắc Cường bị bắt vì giao cấu với trẻ em trên thông tin báo chí. "Cường thì sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Bản thân Cường lấy vợ ở TT.Nam Phước và ở rể trên đó, lâu lâu mới về quê một lần. Khi đọc xong tin trên báo chí tôi cũng như nhiều người dân rất sốc, không nghĩ sẽ có câu chuyện này", chị T. nói.



Bà B., một hàng xóm cho hay khi nghe tin Cường bị nhiễm HIV còn quan hệ đồng tính với nhiều mà là trẻ em thì nhiều người rất bất ngờ. "Người dân ở đây là dân quê, quanh năm bám mặt cho đất, bám lưng cho trời nhưng khi nghe thông tin một người ở quê mình bị công an bắt vì hành vi vậy thì cũng thấy rất hoang mang và lo sợ", bà B. chia sẻ.



Ông N.N (ở thị trấn Nam Phước) thì cho nguồn trên biết Cường lấy vợ và có 2 đứa con rồi về quê vợ lập nghiệp 12 năm nay chưa mất lòng với ai hay có điều tiếng gì nên mọi người đều quý mến. Ông N. còn tiết lộ Cường không ăn chơi mà chăm chỉ làm ăn. Ngày ngày sáng đi chở đá thuê, chiều quay vịt bán.



"Khi hay tin Cường bị bắt thì nhiều người cứ nghĩ là vì buôn bán ma túy hoặc tàng trữ pháo nổ trong nhà, chứ không ai nghĩ là Cường bị bắt vì tội giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi", ông N. nói với Thanh Niên.