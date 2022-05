Kế hoạch sát hại gia đình vợ cũ của gã thợ hồ

Sáng 30/5, Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, quê thị xã Đông Hòa, nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ bị di lý về Phú Yên tiếp tục lấy lời khai, điều tra hành vi Giết người theo thẩm quyền. Hải bị cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cùng Công an Phú Yên phát hiện, khống chế khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Sát hại gia đình vợ cũ vì bị “ngăn cản thăm con”

Khi bị thẩm vấn, Hải tỏ ra khá bình thản, chấp hành mọi yêu cầu của cảnh sát. Bước đầu, Hải khai ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Sau kết hôn với chị Dương, 28 tuổi, hai vợ chồng sống ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) - cách gia đình vợ khoảng 400 m.



Đoàn Minh Hải tại cơ quan công an sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Một năm sau, họ có với nhau một bé gái. Tuy nhiên, hôn nhân chưa bao lâu thì rạn nứt, khi giữa Hải và gia đình vợ có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã...