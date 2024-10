Kế hoạch AI của Mỹ tập trung quản trị rủi ro, tối đa hóa an ninh quốc gia

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phác thảo kế hoạch phát triển và sử dụng trí thông minh nhân tạo an toàn, song song tối ưu hóa an ninh quốc gia. Theo kế hoạch này, các cơ quan liên bang được yêu cầu “cải thiện an ninh và đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip trong bối cảnh AI bùng nổ”, ưu tiên thu thập thông tin về hoạt động của các quốc gia khác nhằm vào lĩnh vực AI của Mỹ, đồng thời nhanh chóng xử lý thông tin tình báo giúp các nhà phát triển AI Mỹ đảm bảo an toàn sản phẩm. Nhà Trắng nhận định AI có thể là công nghệ thiết yếu đối với an ninh quốc gia trong những năm tới. Ảnh: GovTech “Chúng ta cần phải làm đúng, vì đây có thể là công nghệ thiết yếu nhất đối với an ninh quốc gia trong những năm tới”, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết. “Nước Mỹ cần phải nhanh hơn đối thủ trong triển khai AI toàn diện nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì vị thế dẫn đầu khó khăn mới có được”. Đây là động thái mới nhất của chính phủ Mỹ trong triển khai nỗ lực quản lý AI của Quốc hội vốn đang bị đình trệ. Tháng tới, Mỹ sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh về an toàn toàn cầu tại San Francisco. Năm ngoái, chính quyền Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế những rủi ro mà AI gây ra cho người tiêu dùng, người lao động, các nhóm thiểu số và an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, bản ghi nhớ của Nhà Trắng cũng kêu gọi xây dựng khuôn khổ để Washington hợp tác với các đồng minh nhằm đảm bảo AI "được phát triển và sử dụng theo cách tuân thủ luật pháp quốc tế đồng thời bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản". (Theo Yahoo Tech)