Kẻ giết vợ chôn xác phi tang dùng thủ đoạn nào để che giấu tội ác?

Vụ việc ngay sau đó được báo lên Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP. Đà Lạt. Ngay trong tối 6/4, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện trường nơi Trí chôn thi thể vợ hòng phi tang.